"Rodrigo Pinho teve um problema de saúde por isso tirei-o da convocatória"

Declarações do treinador do Marítimo, Milton, após a derrota frente ao Braga, por 2-1.

Jogo: "Subscrevo o que o Carvalhal disse. A nossa equipa manteve a identidade que estamos a tentar implementar, tivemos a melhor oportunidade nos primeiros minutos, mas não estamos a jogar com uma equipa qualquer. Uma equipa bem treinada, bem trabalhada, com movimentações difíceis. Estamos chateados com o resultado, mas sabemos que temos as nossas armas e a possibilidade de fazer coisas bonitas no futuro."

Derrota com o Feirense, mas depois só jogos sem perder: "O Braga como referi é uma grande equipa, tem processos dificílimos de contrariar e nós tentámos jogar para a frente, com um futebol determinado e ambicioso e vir a casa do Braga e colocar situações que dificultou isso deixa-nos com esperança em relação ao futuro."

Equipa: "Confiamos em todos os jogadores, provámos isso no jogo da Taça. É óbvio que temos onze jogadores para pôr em campo e outros para deixar no banco, claro que às vezes é injusto, mas os jogadores têm sido extraordinários e estou contente com eles."

Rodrigo Pinho: "Eu desconheço por completo. O Pinho teve um problema de saúde familiar e também problema na lombar, por isso estava convocado e à última tirei-o da convocatória. Eu pego nas palavras do Carvalhal, o menino do Alverca [Alex Apolinário], um pai de família que se foi, as condolências à família."