Rodrigo Pinho recorda: "Depois do covid-19 tive a infelicidade de torcer o tornozelo"

Avançado do Marítimo acredita que Tondela será o "jogo chave" para a recuperação da equipa madeirense na I Liga

Rodrigo Pinho afirmou, em declarações à televisão do Marítimo, que o jogo com o Tondela, para a ronda 19 da I Liga, será a chave para terminar o ciclo negativo do Marítimo.

O conjunto madeirense desloca-se ao campo do Tondela após quatro derrotas consecutivas no campeonato, para um encontro que, segundo o avançado verde rubro, será um "jogo chave" para colocar um ponto final no ciclo negativo, avisando que a equipa "vai com tudo" na visita aos "beirões".

"Depois do covid-19 entrei no jogo do Guimarães e nos 15 minutos finais tive a infelicidade de num lance torcer o tornozelo e perdi mais uma semana", contou o atleta, que após 14 dias de isolamento e um teste negativo ao novo coronavírus, terminou o encontro lesionado, a contas com um traumatismo no tornozelo direito, apesar de só ter entrado ao minuto 76.

O avançado, de 29 anos, testou positivo para o novo coronavírus em 16 de janeiro, tendo falhado as partidas diante do Gil Vicente e Paços de Ferreira para o campeonato e, ainda, o encontro frente ao Estoril Praia para os quartos de final da Taça de Portugal, que ditou a eliminação dos madeirenses já no prolongamento, por 3-1.

Rodrigo Pinho, que voltou aos treinos, embora condicionado, esta quarta-feira, diz "trabalhar todos os dias para ultrapassar a lesão" e poder ajudar a equipa a "conseguir as vitórias".

O melhor marcador do Marítimo, com 13 golos marcados em todas as competições, tendo bisado em três encontros, um deles no no estádio do Dragão na histórica vitória por 3-2 e, ainda, assinado um hat-trick na Taça de Portugal, frente ao Penafiel (3-2).

A ausência do atleta brasileiro foi sentida pela formação "verde rubra", que antes da receção ao Santa Clara ostentava o título de equipa que não marcava há mais tempo na Liga, com três jogos em "branco".

O Marítimo ainda marcou, de grande penalidade, pelos pés de Joel, na última ronda frente aos açorianos, mas não foi o suficiente para segurar os três pontos em casa, com os visitantes a protagonizarem uma "cambalhota" no marcador em apenas quatro minutos.

Para a 19.ª ronda da I Liga, o Marítimo, 12.ª classificado com 17 pontos, visita o Tondela, 11.º com mais um ponto, num encontro marcado para 16 de fevereiro, às 17:45.