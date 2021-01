"Rodrigo Pinho pode impor-se no Benfica ou em qualquer equipa"

Milton Mendes, treinador do Marítimo, falou depois da derrota, por 2-0, em casa do Braga na 13ª jornada da I Liga

Sobre Rodrigo Pinho, reforço do Benfica: "Desconheço essa situação [ida para o Benfica no final da época], queremos ter o Pinho aqui e nos próximos jogos também. Ele tem excelentes atributos como atleta profissional de futebol e como homem. Conseguiu adquirir uma maturidade, é um jogador que é fundamental na nossa equipa, é um excelente finalizador e tem um excelente caráter. Sim, tem possibilidade de se impor [no Benfica], como em qualquer equipa. O Marítimo é uma equipa grande e ele impôs-se e pode-o fazer em qualquer equipa do campeonato português ou de outro campeonato."

Problema familiar: "O Rodrigo Pinho teve um problema familiar durante a semana, mas estava convocado mesmo assim, mas teve uma entorse lombar, um problema que dificultava as suas movimentações. Mas, de última hora, o nosso departamento clínico vetou-o e ele não viajou."

Sobre o jogo: "Não creio que esse lance nos primeiros minutos tenha sido decisivo para o resto do jogo, mas é lógico que se conseguíssemos o primeiro golo o desenlace podia ter sido outro. Mas o mais importante é que a nossa equipa esteve sempre com a mesma identidade, conseguimos criar algumas dificuldades ao Braga, mas também é verdade que defrontámos uma grande equipa, bem treinada, com jogadores extraordinários, mostraram que têm uma grande equipa, foram a casa do líder na semana passada e fizeram um excelente jogo. Os meus jogadores estão de parabéns pelo que trabalharam, não estamos satisfeitos pela derrota, mas jogar bem já é [importante] e é uma situação que implantámos desde o início.