Rodrigo Pinho eleito o melhor avançado da I Liga em novembro

Avançado brasileiro do Marítimo ficou à frente de Galeno, extremo do Braga, e de Darwin Nuñez, dianteiro do Benfica

Rodrigo Pinho, jogador brasileiro do Marítimo, foi considerado o melhor avançado a atuar na I Liga durante o mês de novembro, anunciou a Liga de Clubes, esta quarta-feira.

O avançado dos insulares, de 29 anos, reuniu a maioria das preferências dos treinadores das equipas adversárias no principal escalão português, ao recolher 23% dos votos.

Atrás do goleador do Marítimo, e a completar o pódio, ficaram o extremo brasileiro Galeno (Braga), com 17% dos votos, e o ponta-de-lança Darwin Nuñez (Benfica), com 16% dos votos.

O avançado brasileiro convenceu a maioria dos técnicos com as exibições protagonizadas no passado mês de novembro, sobretudo frente ao Benfica, na oitava jornada da I Liga, jogo no qual inaugurou o marcador.

Rodrigo Pinho é, de resto, o segundo melhor marcador do principal escalão português, com sete golos apontados, menos três que o líder Pedro Gonçalves, do Sporting.