Rodrigo Pinho cumpre jogo de castigo frente ao Benfica

Avançado do Marítimo completou série de cinco cartões amarelos na Liga NOS.

A tarde de domingo foi para esquecer para o Marítimo. Além da pesada derrota (0-4) na receção ao Famalicão, os insulares ficaram também a saber que não poderão contar com Rodrigo Pinho, melhor marcador da equipa, no jogo da 25.ª ronda da Liga NOS com o Benfica.

O avançado brasileiro viu um cartão amarelo aos 43 minutos do desafio com os famalicenses e completou a série de cinco admoestações, que o tira do duelo com as águias, na próxima jornada.

Rodrigo Pinho, que já foi assegurado pelo Benfica para 2021/22, falhou ainda uma grande penalidade frente ao Famalicão e foi substituído aos 79 minutos.