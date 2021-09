Ricardinho é a 17.ª contratação do Marítimo para esta época

A mais recente aquisição para o ataque dos verde rubros chega a título de empréstimo.

O avançado Ricardinho, que chega ao Funchal cedido pelos brasileiros do Grémio, foi oficializado pelo Marítimo.

"Ricardo Viana Filho, mais conhecido por Ricardinho, chega para aumentar o leque de opções para o ataque maritimista, estando a partir de hoje à disposição do técnico Julio Velázquez", pode ler-se no documento que dá conta da oficialização da contratação do jovem brasileiro, como já havia confirmado na segunda-feira o presidente do Marítimo, Carlos Pereira à agência Lusa.

A mais recente aquisição para o ataque dos verde rubros chega a título de empréstimo, tendo disputado no presente ano 32 partidas oficiais e apontado nove golos com a camisola do tricolor, clube com o qual tem contrato válido até 2024.

O ponta de lança, de 20 anos, chegou ao Grémio em outubro de 2020, proveniente das camadas jovens do São Paulo, para atuar na equipa de sub-20, na qual disputou 12 partidas e marcou nove golos.

Em março do presente ano foi chamado à equipa principal do "tricolor dos Pampas", onde atuou até rumar à Madeira para representar o Marítimo.

Ricardinho é a 17.ª contratação do Marítimo neste arranque de temporada, juntando-se aos guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL/Chp), Vítor Eudes (ex-Cruzeiro/Bra) e Paulo Victor (ex-Grémio/Bra), aos defesas Matheus Costa (ex-Vizela), Facundo Constantini (ex-São Paulo/Bra), Vítor Costa (ex-CSA/Bra) e Jorge Sáenz (ex-Valência/ Esp), aos médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), Diogo Mendes (ex-Benfica), Bruno Xadas (ex-Sporting de Braga), Iván Rossi (ex-Sambenedettese/Ita) e Rafik Guitane (ex-Rennes/Fra) e aos avançados Henrique (ex-CSKA Sófia/Bul), André Vidigal (ex-Estoril Praia) e Clésio Baúque (ex-Zira FKna/Aze).