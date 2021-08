Ribeira Brava não é alternativa e Marítimo pode jogar na casa do rival

SAD tem de indicar, hoje, um recinto que possa receber jogos da Liga Bwin e só resta a Choupana

Tal como a Liga já tinha anunciado na nota publicada sobre a interdição do Estádio dos Barreiros, a Comissão Técnica de Vistorias da Liga de Clubes visitou, na terça-feira, o Caldeirão para avaliar o estado do relvado, que está em visíveis más condições.

Nesta visita, apurou O JOGO, ficou estabelecido que o Marítimo terá que apresentar a programação detalhada das intervenções a que o relvado será sujeito neste período de três semanas que antecede o próximo jogo caseiro da equipa orientada por Julio Velázquez, frente ao Arouca, a 11 de Setembro.

Para além disso, o clube tem até amanhã para definir qual será estádio alternativo para a realização dos encontros na condição de visitado, caso continue impedido de jogar nos Barreiros.

Apesar de o presidente Carlos Pereira ter indicado o Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, a verdade é que, neste momento, esse estádio não reúne as condições exigidas para ser alternativa, tanto ao nível do VAR (videoárbitro) como também do regulamento de segurança do APCVD (Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto).

Deste modo, para já, o único recinto local que cumpre todos os requisitos é o Estádio da Madeira, reduto do rival Nacional. Jogar na casa do vizinho não seria novidade: aconteceu em 2010/11; em dois desafios da Liga Europa, o Marítimo mudou-se para a Choupana, numa altura em que os Barreiros estavam em obras.