Riascos com a camisola do Nacional

Ambos conhecem bem o futebol português.

O avançado colombiano Brayan Riascos, que esteve no Nacional entre 2018 e 2021, está muito próximo de reforçar o ataque do Marítimo, de forma a colmatar a saída mais do que provável de Joel Tagueu.

Riascos é futebolista dos ucranianos do Metal Kharkiv, mas por culpa da guerra na Ucrânia tem vindo a ser emprestado.

Cassiano, ex-Vizela, também poderá ser reforço.