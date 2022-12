Riascos a chegar e saída de Joel Tagueu em cima da mesa

Chegada do futebolista à Madeira está prevista para os primeiros dias de janeiro.

O avançado colombiano Brayan Riascos, 28 anos, está a caminho do Marítimo. Depois de ter vestido a camisola do Nacional durante três épocas, o goleador está assim em vias de regressar à Madeira, no caso por empréstimo dos ucranianos do Metal Kharkiv.

Segundo aponta o DN Madeira, o negócio da cedência do colombiano até ao final da temporada já está fechado, estando prevista a chegada do futebolista à Madeira nos primeiros dias de janeiro.

Com a contratação de Riascos, a saída de Joel Tagueu é um cenário que está em cima da mesa.