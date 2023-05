"Rematámos 30 vezes à baliza. O que nos vai dar esperança se não for isso?"

Declarações de José Gomes, treinador maritimista, após o Marítimo-Rio Ave (2-2), jogo relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Resultado: "O empate sabe a pouco. No futebol ganha quem marca mais e há uma distância grande entre aquilo que estamos a produzir e os golos que estamos a marcar, mas marcámos dois, o que seria suficiente para vencer, não podíamos era [permitir que] duas bolas batidas lá para a frente de qualquer maneira resultassem em dois golos. No primeiro [golo] os jogadores pensam que a bola vai sair e não sai e depois há um golo que a bola ia fora e bateu, por infelicidade nossa, num pedaço de relva e desvia para a baliza. Construir o que nós construímos e criar as oportunidades que criámos, subjugar uma equipa bem organizada e trabalhada como o Rio Ave, com um domínio quase absoluto, deixando apenas tentativas de transições para o ataque deles. Não conseguiram fazer a circulação e sair a jogar, como normalmente saem, por mérito nosso. Debaixo da pressão que estamos, conseguir apresentar o futebol que apresentamos é uma coisa muito difícil".

Empate não serve os interesses do Marítimo: "É verdade que não é suficiente. Ganhámos um ponto e só deus sabe se este ponto nos poderá salvar do play-off ou não. Não está nas nossas mãos. Vamos esperar pelo resultado de hoje [do Paços de Ferreira] e vamos continuar na luta pelos três pontos nos jogos que aí vêm, independentemente do nome e da valia do adversário. Rematámos 30 vezes à baliza, a construir, não é aquele remate de qualquer maneira, com falta de pontaria, mas rematámos. Isso tem de nos dar ânimo. O que nos vai dar esperança neste momento se não for isso?"