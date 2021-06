Relvado dos Barreiros considerado o pior da Liga: "É injusto... só pode ser vingança"

O tapete do Caldeirão dos Barreiros passou da 15ª posição para o último lugar, com uma classificação média de 2,95, o que o líder maritimista considera ser "uma avaliação muito injusta"

O relvado do Estádio do Marítimo sempre foi alvo de várias críticas por parte das equipas adversárias e, inclusive, na época 2019/2020, no final do jogo com o Rio Ave, o próprio treinador do clube madeirense, na altura José Gomes, criticou as más condições do relvado. Mas, curiosamente, neste ano em que as críticas públicas foram escassas ou inexistentes, o relvado do Caldeirão dos Barreiros foi considerado o pior da Liga NOS.

Depois de na temporada passada, ter ficado em 15º lugar com uma avaliação média de 3,35 em 5, desta vez, não conseguiu escapar ao último lugar com uma apreciação de 2,95, ficando atrás dos relvados do Jamor (2,96) e do estádio de São Miguel, nos Açores (3,28).

"É uma avaliação muito injusta. Só pode ser considerada vingança, pelas minhas atitudes e reivindicações justas. Mas, isso são atitudes que ficam com quem as praticam, que neste caso, é uma atitude do sr. Presidente da Liga", comentou em exclusivo a O JOGO o líder do Marítimo, Carlos Pereira, que considera que a avaliação não é bem feita.

"Não pode ser uma situação unilateral a decidir uma situação que deve ser do coletivo e nunca do individual. Portanto, se isto acontece é porque temos a Liga que merecemos ou não", disse. Apesar da avaliação, o líder maritimista salienta que não está em vista qualquer tipo de intervenção no relvado. "O Marítimo tem todas as recomendações que são pedidas pelo seu fornecedor de serviços, que é credível como todos os outros. Porém, este é diferente, porque não é aquele que presta vassalagem à Liga. Ou seja, nós não prestamos vassalagem a ninguém. Por isso, apenas tenho a dizer, diz-me com quem andas, que eu digo-te quem és...", finalizou o presidente do emblema verde-rubro.

Na época passada, Carlos Pereira esteve na frente das principais críticas à direção da Liga e à FPF. nomeadamente em relação à retoma da Liga NOS, após a paragem competitiva devido à pandemia.