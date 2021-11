Relvado do Marítimo volta a ser analisado na quarta-feira

Clube madeirense pretende receber o Paços de Ferreira, a 28 de novembro

Ainda não há decisão sobre o relvado do Marítimo, que continua interdito a jogos desde final de agosto, quando um dia depois de receber o FC Porto a Liga informou que o relvado do estádio do Marítimo fora interditado depois de ter sido pontuado com a segunda nota de nível 2 consecutiva.

A única certeza, para já, é que quarta-feira será realizada nova análise pela Comissão Técnica de Vistorias. O objetivo do emblema insular é ter o relvado aprovado a tempo da partida da 12.ª jornada da Liga Bwin, a 28 de novembro, frente ao Paços de Ferreira.