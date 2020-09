Reforço do Marítimo chegou a gastar 35 milhões num mês e até tem... um tigre

Num surpreendente movimento de mercado, o Marítimo anunciou a contratação de Faiq Bolkiah.

É uma das notícias do dia: o Marítimo anunciou esta terça-feira a contratação de Faiq Bolkiah. Se o nome não disser nada ao leitor, então prepare-se. Trata-se do futebolista mais rico do Mundo, com uma fortuna superior à de nomes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Porquê? Faiq é sobrinho do sultão do Brunei e filho de Jefri Bolkiah, príncipe do pequeno estádio asiático. Tem uma fortuna avaliada em 20 mil milhões de dólares (cerca de 16 mil milhões de euros) e as excentricidades familiares já foram notícia em Inglaterra, quando, em 2018, assinou pelo Leicester.

Então, a imprensa britânica "vasculhou" a vida pessoal do jogador de 22 anos, que nasceu em Los Angeles, e descobriu que Bolkiah gastou mais de 35 milhões de euros em apenas um mês, em carros, relógios e bijuteria. De salientar também que, entre as mascotes da família, tem... um tigre.

O mais recente reforço do Marítimo estava livre no mercado depois de ter deixado os "foxes" este verão. "Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipa naquilo que for preciso", assinalou Bolkiah, citado pelo site dos insulares.