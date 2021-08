Rafik Guitane oficializado como reforço do Marítimo, cedido pelo Reims

Médio franc^s de regresso a uma casa que bem conhece.

O médio Rafik Guitane foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Marítimo. "O jogador, de 22 anos, que vestiu as cores verde rubras na temporada 2020/21, foi oficialmente apresentado, esta segunda-feira, no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António", pode ler-se no comunicado publicado pelos maritimistas.

O atleta internacional pelas seleções jovens de França, realizou 30 partidas oficias na época transata ao serviço dos leões do Almirante Reis.

Carlos Pereira, presidente do clube, já tinha confirmado a O JOGO o regresso do jogador.

Guitane irá depois representar o Stade de Reims. O ​​​​​​​Rennes tinha contrato válido com o jogador que atua no meio campo até junho de 2022, mas acertou esta segunda-feira a transferência com o também francês Stade de Reims, com o último a explicar no seu sítio oficial que o atleta não integrará para já o conjunto francês, devido ao empréstimo da sua antiga equipa ao Marítimo.

"O médio ofensivo de 22 anos ingressou hoje no Stade de Reims proveniente do Stade Rennais. No entanto, teremos de esperar um pouco antes de o ver pôr os pés no relvado do Delaune, já que o ex-aspirante internacional francês vai continuar a sua progressão no CS Marítimo (Portugal), clube no qual se encontra atualmente por empréstimo", segundo o documento publicado pelo Stade de Reims.