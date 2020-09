"Queríamos que o campeonato pudesse começar e acabar com público"

Lito Vidigal quer um Marítimo forte, espera que a época decorra "sem problemas" e expressou ainda o desejo de poder ver adeptos na bancada

Lito Vidigal disse querer ver o Marítimo a disputar "todos os jogos com vontade de vencer", desde logo na estreia, diante do Santa Clara, na jornada inaugural da I Liga.

Os madeirenses dão o pontapé de saída na competição com uma deslocação aos Açores, mas o técnico desvalorizou o facto de se tratar de um embate insular, defendendo que os adversários têm de ser encarados da mesma forma.

"Apesar de se tratar de um adversário de uma ilha, não dou muita importância, aliás, olho para os meus jogadores e o que lhes vou incutindo é que, independentemente do adversário, temos de jogar para vencer", observou o treinador "verde rubro", em conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo.

Não Perca FC Porto Sérgio Conceição a O JOGO: "Fazemos golos de uma qualidade fabulosa" ENTREVISTA (Parte 1) - Na primeira grande entrevista depois da dobradinha, o treinador campeão falou de futebol jogado sem se desviar das balas, mas reclamando também os méritos que, na sua opinião, ficaram por reconhecer

Lito Vidigal espera dificuldades no primeiro jogo, tendo em conta o desempenho da formação açoriana na época transata, na qual ficou em nono lugar na I Liga, e lamentou a informação limitada sobre os adversários nesta fase inicial da época.

"Não há um conhecimento muito grande dos adversários, daí as dificuldades dos primeiros jogos. Com o decorrer do campeonato, conseguiremos avaliar melhor os nossos adversários. Vai ser um jogo difícil, com um adversário difícil, que, nos últimos anos, tem feito boas campanhas, mas queremos vencer", frisou.

Apesar do plantel madeirense ainda não estar fechado, o técnico mostrou-se satisfeito com as contratações e aberto a novas aquisições, que "tragam qualidade", estando focado em trabalhar e "acrescentar identidade" à equipa, que admitiu ainda não estar à sua "imagem", num processo que requer tempo.

Com o adiamento do jogo entre Sporting e Gil Vicente, inicialmente marcado para sábado, às 18:30, devido ao número de infetados com covid-19 das duas equipas, Lito Vidigal foi questionando sobre a nova realidade no futebol.

"Estamos a viver um momento único, temos de nos habituar a esta situação. O que queríamos é que não houvessem esses problemas e que o campeonato pudesse decorrer naturalmente e, acima de tudo, começar e acabar com público, mas é uma situação que temos de aprender a conviver com ela", salientou.

Com duas baixas, Getterson e Jefferson, expulsos na última jornada (empate 2-2 com o Famalicão) da I Liga na época passada, o Marítimo visita o Santa Clara, no domingo, às 16:00 (hora de Lisboa).