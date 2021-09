Quer mostrar-se em Alvalade e diz: "Defender um penálti é como fazer um golo"

Paulo Victor, "homem do jogo" na deslocação a Famalicão, que terminou 0-0, também foi escolhido para o melhor onze da jornada seis. Agora, quer mostrar-se em Alvalade

Contratado quase no fecho do mercado de transferências, o guarda-redes Paulo Victor rapidamente mereceu a confiança do treinador do Marítimo, Julio Velázquez, que lhe entregou a titularidade e relegou para o banco de suplentes o português Miguel Silva, que até então era o dono da baliza. Embora nos primeiros jogos tivesse demonstrado alguma insegurança, fruto da sua adaptação ao clube, o guarda-redes brasileiro, de 37 anos, foi a figura do último jogo do Marítimo, em Famalicão, ao defender um penálti, entre outras boas intervenções.

"É sempre importante defender uma grande penalidade. Para nós, guarda-redes, é como se fosse um golo, mas as dicas que recebi também foram cruciais", disse, agradecendo todo o apoio que tem recebido. "Dedico este prémio (Homem do Jogo) a todos aqueles que trabalham dia a dia no clube, aos meus colegas e aos adeptos", afirmou, acrescentando que pretende fazer outra boa exibição, diante dos leões. "Agora estou focado no duelo com o Sporting, onde eu e a equipa vamos procurar o melhor resultado", atirou.

Em Alvalade estará também Diogo Mendes, que inicialmente foi apontado como uma das três baixas do Marítimo, juntamente com o médio Beltrame e o avançado Joel Tagueu, mas o médio-defensivo recuperou das queixas num joelho e vai mesmo fazer parte das opções de Julio Velázquez. "O Diogo será opção. Afinal, está apto e contamos com ele. Pode ser titular ou pode ficar no banco, mas integrará a convocatória, embora não esteja a cem por cento", disse o técnico maritimista, na antevisão do encontro.