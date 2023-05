José Gomes, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

Declarações de José Gomes após o Sporting-Marítimo (2-1), da 32.ª jornada da I Liga.

Análise ao jogo: "Aos 85 minutos estávamos a vencer 1-0 e a sensação é a de um treinador que está a liderar uma equipa cujos jogadores estão a seguir bem o plano traçado e acaba por não concretizar com êxito. O Sporting teve posse de bola, mas não teve remates por mérito da nossa equipa. Fechámos os caminhos que o Sporting utiliza e é mérito nosso, da forma como defendemos. Gosto de um futebol com mais qualidade, com maior projeção ofensiva, mas acho que fizemos o que devíamos ter feito."

Marítimo pediu falta quando André Vidigal seguia isolado para a baliza: "Quando há coisas que acontecem uma vez são casualidades. Quando se repetem são tendências e o que aqui aconteceu hoje foi mais um momento desses. O Gonçalo Inácio fez falta e devia ter sido assinalada. Foi pena a forma como acabou, porque estava a ser um jogo interessante. Os meus jogadores não mereciam sair do campo derrotados, pese embora o domínio do Sporting. Fomos incríveis em termos de organização defensiva e os jogadores mereciam outro resultado".