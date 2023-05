Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, após a derrota por 3-1 em casa do Estoril.

A derrota: "Além do resultado, que não é o que queríamos, pois viemos aqui para jogar para vencer, fizemos as coisas bem feitas, à exceção de três, quatro, lances em que estivemos menos bem.

Se a maior derrota terá sido a perda de dois jogadores para a primeira mão do play-off: "Se começar a desenvolver esse tema, talvez seja pior para mim, para o clube, para os meus jogadores. Limito-me a dizer que concordo com a forma como analisou a situação."

Portões fechados: "As pessoas estão presentes, vêm ver os jogos e sofrem com o Marítimo, é um clube extraordinário que sempre respeitou e continuará a respeitar todos os adversários e se de alguma forma as pessoas do Estoril interpretaram de forma errada as minhas declarações, talvez há mês e meio, e por essa razão não nos abriram o portão quando nós chegámos, pois quando chegámos o portão não estava aberto e nós não chegámos aqui de surpresa... Já sabíamos que íamos ter esta jornada às 15h30, portanto viemos dentro do tempo normal, uma hora e meia antes do jogo. Não é preciso estar com estas atitudes que de alguma forma são primitivas e fora daquilo que desejamos".