Presidente do Marítimo: "Chegou o momento de olharmos para cima"

Os "verde rubros" deram um passo importante na luta pela permanência na Liga Bwin, ao vencerem, na última jornada, o Paços de Ferreira (3-1), aumentando para cinco pontos a distância para o rival, situado no primeiro lugar de despromoção direta, e encurtando para três a distância para o Estoril Praia, que ocupa o primeiro posto na zona de "salvação"

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, afirmou esta terça-feira que "chegou o momento de olhar para cima" na tabela classificativa, dada a distância de cinco pontos do primeiro lugar de despromoção direta da Liga Bwin.

"O Marítimo está a cinco pontos da descida, portanto, agora chegou o momento de olharmos para cima e deixarmos definitivamente a preocupação de sairmos de zona de descida", sublinhou o dirigente à margem da celebração do 17.º aniversário do Colégio do Marítimo.

"Já saiu da zona mais perigosa, já estamos a cinco pontos do Paços de Ferreira e com vantagem sobre o mesmo, portanto, dá seis. Ora, com esses seis pontos de vantagem e estando a três pontos da zona de permanência na I divisão, temos de olhar definitivamente para a zona de permanência", ressalvou o dirigente, que cumpre o segundo ano na presidência do emblema madeirense.

Questionado sobre se o resultado diante dos "castores" foi um "balão de oxigénio", Rui Fontes sublinhou que apenas para "quem desconfiava do trabalho que está a ser feito".

"Só quem sempre desconfiou e pensou negativamente acerca do Marítimo é que poderá ter, digamos, respirado da forma que me quis agora demonstrar, mas quem acredita no trabalho que está a ser feito sabia que o Marítimo tem equipa para não estar onde está", destacou.

Quando à manutenção do técnico José Gomes na próxima temporada, o dirigente, de 70 anos, respondeu que "ainda falta muito tempo", revelando, no entanto, que está muito satisfeito com o trabalho efetuado pelo terceiro treinador na presente campanha.

Os madeirenses ganharam outro fôlego na luta pela sobrevivência no principal escalão, mantendo-se no 16.º posto, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, com 22 pontos, visitando no sábado, às 15:30, o Famalicão, que ocupa o sétimo lugar, com 39, em partida da 29.ª ronda da Liga Bwin.