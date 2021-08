Presidente do Marítimo aponta ao próximo jogo em casa, mas tem alternativa

Estado do relvado causou polémica no jogo entre Marítimo e FC Porto

Recinto foi interdito devido ao mau estado do relvado.

O Marítimo viu o estádio ser interdito à conta da nota negativa ao relvado após o jogo com o FC Porto. Com a previsão de diminuição das temperaturas e uma paragem para jogos de seleções, o presidente maritimista está confiante que a receção ao Arouca, no fimde semana de 12 de setembro, será no estádio dos Barreiros, mas não descarta o Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, como alternativa.

"Se não for possível, o que eu não acredito, porque a temperatura a baixar da forma como nós sentimos que esta semana e na próxima vai baixar, nós vamos ter condições para recuperar. Se assim não for, nós já solicitamos vistorias para podermos utilizar o Complexo Desportivo da Madeira", disse à Lusa, referindo que jogar no continente "não é opção".

Segundo um comunicado publicado pela Liga Portugal, o Estádio do Marítimo vai receber na terça-feira, uma visita da Comissão Técnica de Vistorias (CTV). "Será a CTV, após a interdição preventiva já decretada, a recomendar à Direção da Liga as medidas administrativas a ser aplicadas, sendo ainda da competência desta Comissão a avaliação positiva para que a interdição possa ser levantada", pode ler-se no mesmo documento.