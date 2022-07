Presidente da SAD do Marítimo "segura" dois jogadores e espera reforços

João Luís garante que Pedro Pelágio e Fábio China estão seguros no plantel.

Pedro Pelágio e Fábio China estão seguros no plantel do Marítimo. A garantia foi dada na quinta-feira pelo presidente da SAD, João Luís, numa entrevista à Rádio JM Madeira.

"Neste momento, não há contactos, não houve contactos nos últimos cinco dias", frisou. Falando abertamente de vários assuntos, João Luís abordou a questão dos reforços, assumindo que ao plantel fazem falta "dois extremos, um ponta de lança e um guarda-redes."

À margem disso, Edgar Costa está com covid-19 e vai cumprir um período de isolamento. O novo relvado do Estádio do Marítimo começou a ser colocado, tarefa que deve prolongar-se até quarta-feira.