"Prefiro ficar com os objetivos individuais para mim, o mais importante é o coletivo"

Beltrame, à direita, jogador do Marítimo

Redação com Lusa

Declarações de Beltrame, médio do Marítimo, aos órgãos de comunicação do emblema insular.

O médio Beltrame disse esta segunda-feira que o Marítimo está "sempre pronto a dar o máximo para fazer as coisas bem feitas", após o primeiro treino da equipa madeirense da I Liga no estágio em Lousada.

A comitiva verde rubra, composta por 27 jogadores, mudou-se, no domingo, de armas e bagagens para Lousada, onde vai cumprir um estágio até 26 de julho, após quase três semanas de preparação na Madeira.

"Estamos sempre prontos a trabalhar e a dar o máximo para fazer as coisas bem feitas", adiantou Stefano Beltrame, em bom português, aos órgãos de comunicação do emblema insular após o primeiro treino no norte do país.

Os leões do Almirante Reis têm quatro particulares agendados, com Penafiel (20 de julho), Casa Pia (23 de julho) e Leixões e Boavista (ambos em 26 de julho), que, de acordo com o médio italiano, é o momento que mais interessa aos jogadores, "porque permite demonstrar o trabalho feito durante a semana".

O atleta que assinou pelo Marítimo em janeiro de 2021, revelou-se uma das peças fundamentais sob o comando de Vasco Seabra na época transata, mas, em jeito de previsão, recusou falar dos objetivos pessoais, ressalvando que o "coletivo é o mais importante".

"Prefiro ficar com os objetivos individuais para mim, porque o mais importante é o coletivo. Sabemos o que podemos dar nesta nova temporada. Será tudo construído tendo por base o trabalho, para que no final fiquemos contentes com o que alcançarmos", sublinhou o médio, que fez parte da formação nos italianos da Juventus.

Sobre a adaptação dos novos reforços [Rafael Brito, Lucho Vega e João Afonso], Stefano Beltrame ressalvou que a equipa fez de tudo para ajudar na integração, mas adiantou que a primeira coisa que tiveram de aprender é que o grupo "é uma grande família".

Quando os novos jogadores chegam têm de aprender que somos uma grande família. Ficou provado no ano passado o quanto somos um grupo forte", destacou o atleta que atua no 'miolo' maritimista.

Vasco Seabra realizou dois treinos no primeiro dia de trabalho do estágio em Lousada, tendo 27 jogadores disponíveis para atacar a segunda fase da pré-temporada, tendo promovido os jovens André Teles, Bernardo Gomes, Francisco Gomes, Carlos Parente e o guarda-redes Bruno Pereira dos escalões jovens do clube.

Lista de convocados para o estágio em Lousada

Guarda-redes: Miguel Silva, Bruno Pereira e Pedro Teixeira.

Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, Soderstrom, China, Leo Andrade e Victor Costa.

Médios: Rafael Brito, Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, João Afonso, Bruno Xadas, Lucho Vega, Miguel Sousa, André Teles e Pedro Pelágio.

Avançados: André Vidigal, Bernardo Gomes, Francisco Gomes, Clésio Baúque, Joel Tagueu e Carlos Parente.