"Por muito que os jogadores queiram fazer as coisas bem, são seres humanos, também sentem"

Declarações do treinador João Henriques após o jogo Marítimo - Arouca (1-1), da 10.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foi uma boa entrada do Marítimo e muitas coisas boas que vimos na primeira parte são fruto do trabalho dos jogadores. O golo que fizemos, a jogada toda em si, são coisas trabalhadas que eles assimilam e colocam em prática. Tivemos outras situações em que podíamos ter aumentado [a vantagem] como o golo anulado, a pressão que fizeram, muitas coisas boas que eu sei que eles ficam felizes por as coisas estarem a resultar em campo. Depois, há o momento em que sofremos golo, antes de irmos para intervalo, que pesa muito."

Sentimento: "Por muito que eles [jogadores] trabalhem e queiram fazer as coisas bem, são seres humanos, também sentem. As coisas estavam a correr bem, o apoio que estavam a ter e ir para intervalo descansar com a vantagem era o que queríamos e tínhamos preparado as coisas dessa forma, mas todos erramos. Os nossos [erros] têm sido fatais e penalizados logo com situações de golo."

Pontos: "Queríamos muito ficar hoje com os três pontos para dar três passos de uma vez, demos mais um. Quebrámos o estigma de perder em casa, mas é claro que queríamos a vitória para presentear os adeptos que vieram em massa apoiar a equipa. Passámos das derrotas para os empates e dos empates vamos passar para as vitórias e o processo vai ser natural."

O caminho: "O caminho é este, continuar a lutar contra as adversidades, porque também vai pender para o nosso lado, e disso não tenho dúvidas. Ansiedade é normal que exista. No próximo jogo [Paços de Ferreira], vai haver igual para as duas equipas com os mesmos pontos e situação exatamente igual. Vamos ver quem lida melhor com isso. Depois, recebemos o Famalicão, é lidar jogo a jogo".