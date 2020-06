Declarações de José Gomes, após a derrota do Marítimo em casa do FC Porto, por 1-0.

Ineficácia: "Não seria expectável que o adversário, aqui no Dragão, tivesse tantas oportunidades, nós tivemos algumas e não as convertemos. Independentemente do resultado, a equipa teve um comportamento extraordinário. Sabíamos que o FC Porto fazia lançamentos longos e preparámo-nos para isso. No instante anterior, o René estava a ser assistido e no ajustar de posições, pela ausência do René, houve um erro de posicionamento da nossa parte, faltou um jogador à entrada da área e permitiu ao Corona ter mais espaço. Não era fácil alterar o comportamento dos jogadores e todo o plano que tínhamos preparado sem recorrer a substituições, mas eu achei que não o devia fazer".

Segunda parte: "Na segunda parte, alteramos a forma de defender, subimos as linhas, os laterais começaram a pressionar bem alto os laterais do FC Porto e criámos vários problemas ao FC Porto, conseguindo criar algumas oportunidades. Os jogadores tiveram, repito, uma postura extraordinária e o cumprimento de um plano que, se não fosse essa eficácia, podíamos ter levado pontos do Dragão".

Permanência: "Sentimos que a equipa está junta e isso dá-nos confiança para encararmos o futuro. Este jogo é um excelente jogo para estudar e para se aprender com ele. Só temos que encarar com otimismo o que está à nossa frente".

Rúben Ferreira: "Não sei exatamente o que é, mas penso que será algum problema no tendão de aquiles. Provavelmente não joga mais nesta época".