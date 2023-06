"Play-off? Uma coisa que eu tenho é que durmo muito bem"

Declarações de Rui Fonte, presidente do Marítimo, à margem das eleições para a presidência da Liga Portugal, que decorrem esta quinta-feira, na sede daquele organismo, no Porto.

Tem dormido tranquilo ou está apreensivo para o play-off com o Estrela da Amadora?

"Uma coisa que eu tenho é que durmo muito bem. Durante o dia posso não passar muito bem, mas graças a Deus durmo muito bem. E estou muito confiante. O Marítimo tem todas as condições para se manter. Com todo o respeito pelo Estrela da Amadora, porque hoje em dia há muito equilíbrio no futebol português e cada vez mais vai existir. Entre as seis/sete últimas da I Divisão e as seis/sete primeiras da II Divisão há equilíbrio. São jogos difíceis. O Marítimo tem de ter muitas cautelas em relação ao jogo contra o Estrela da Amadora, mas se tudo correr normalmente o Marítimo passará o play-off."

Nas duas últimas épocas quem ganhou o play-off foram equipas da II Liga. Serve de aprendizagem?

"Naturalmente que se aprende sempre. Aprende-se com os erros dos outros e também analisámos porque é que essas situações aconteceram. Geralmente isso acontece com equipas que têm derrotas consecutivas nas últimas jornadas. O Marítimo não passou por essa situação. Desde o início do campeonato esteve sempre nos últimos três lugares e conseguiu fugir dos dois últimos há poucas jornadas, quando ultrapassámos o Paços de Ferreira, e daí para a frente, mantivemos sempre essa posição e com um nível exibicional muito bom, cujos resultados não corresponderam. O Marítimo está numa posição de derrotado, mas de uma equipa que está a crescer exibicionalmente. Quem vê os nossos jogos na televisão vê que o nosso futebol é um futebol de I Divisão, passou um período bastante perturbado neste campo, mas com estabilização que conseguimos na segunda volta a equipa correspondeu de outra forma e portanto estamos preparados para vencer o play-off."