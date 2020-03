Pelágio defronta Fábio Silva no FIFA 20: "Resultado é o menos importante"

Pedro Pelágio, jogador do Marítimo, com André Almeida, do Benfica.

As palavras de Pelágio surgiram na antevisão do jogo entre o Marítimo e o FC Porto, representado pelo avançado Fábio Silva, no jogo FIFA 20.

O jogador do Marítimo Pedro Pelágio destacou a ligação com os adeptos, num momento em que o futebol está suspenso, devido à pandemia de Covid-19, e a I Liga é jogada de forma virtual.

As palavras do jovem médio surgiram na página oficial do Marítimo no Twitter, em antevisão do jogo entre o clube madeirense e o FC Porto, representado pelo avançado Fábio Silva, no jogo FIFA 20, num torneio organizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em que serão recriadas as partidas por realizar do campeonato.

"É uma boa iniciativa da Liga para que mantenhamos vivas as relações com os adeptos e para que possamos ultrapassar esta pandemia. É sempre um orgulho representar o Marítimo, quer no relvado quer em campos virtuais", afirmou Pedro Pelágio.

A partida entre Marítimo e FC Porto estava marcada originalmente para sábado, a contar para a 26.ª jornada da I Liga, e na qual, o resultado "é o menos importante", frisou o camisola 60 dos verde rubros, que deixou uma mensagem aos apoiantes sobre a pandemia do Covid-19 e de esperança para regressarem ao estádio, nos Barreiros.

"A todos os maritimistas, sejam responsáveis e fiquem em casa para, todos juntos, voltarmos ao Caldeirão", disse.

Pedro Pelágio é um médio madeirense, de 19 anos, que se estreou na equipa principal maritimista na época passada, na qual fez 13 jogos, enquanto que nesta temporada, participou em oito partidas, às quais se juntam outras 16 e dois golos pelos sub-23.