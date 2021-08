Paulo Victor: "Vestir a camisola do Marítimo é um sonho realizado"

Guardião brasileiro é a 14.ª contratação do clube da Madeira para a nova época e junta-se aos colegas Miguel Silva (ex-APOEL) e Vítor Eudes (ex-Cruzeiro)

O guarda-redes Paulo Victor, que chegou do Grémio para reforçar a baliza do Marítimo, disse esta sexta-feira que ingressar na equipa madeirense da Liga Bwin "é um sonho realizado", em declarações proferidas à televisão do clube insular.

"É um sonho realizado em conjunto com a minha família, poder estar nesta ilha e vestir esta camisola", afirmou o guarda-redes brasileiro.

Paulo Victor, de 34 anos, ingressou no Grémio em 2017, tendo disputado um total de 108 partidas oficiais, conquistando uma Copa Libertadores e uma Supertaça sul-americana com as cores da equipa de Porto Alegre.

"O experiente guarda-redes junta-se à família maritimista para ser mais uma opção de qualidade para defender as redes 'verde rubras', depois de ter representado o Grémio, na época transata", pode ler-se no comunicado publicado pelo Marítimo na Internet.

Antes de rumar para o "tricolor dos Pampas", o terceiro guardião oficializado pelos "verde rubros" esta época representou o Flamengo desde 2004 (escalão júnior) até 2016, no qual conquistou um campeonato e uma Taça do Brasil.

"Sempre que visto uma camisola, o meu pensamento é vencer para podermos conquistar coisas maravilhosas", destacou o mais recente reforço dos madeirenses para a época 2021/2022.

O atleta brasileiro é a 14.ª contratação do Marítimo para a nova época, juntando-se aos guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL, Chp) e Vítor Eudes (ex-Cruzeiro/Bra), aos defesas Matheus Costa (ex-Vizela), Facundo Constantini (ex-São Paulo/Bra), Vítor Costa (ex-CSA/Bra) e Jorge Sáenz (ex-Valência/ Esp), aos médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), Diogo Mendes (ex-Benfica), Bruno Xadas (ex-Sporting de Braga) e Iván Rossi (ex-Sambenedettese/Ita) e aos avançados Henrique (ex-CSKA Sófia/Bul) e André Vidigal (ex-Estoril Praia).