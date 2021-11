Oficial: Vasco Seabra é o novo treinador do Marítimo

Encontrado o substituto de Julio Velázquez

Está confirmado o regresso de Vasco Seabra ao futebol português. O treinador foi confirmado como novo timoneiro do Marítimo.

Nas redes sociais, os madeirenses confirmaram a chegada do substituto de Julio Velázquez, que já posou com as cores maritimistas.

Este é o quarto clube que Vasco Seabra vai liderar no primeiro escalão do futebol português, depois de Paços de Ferreira, Boavista e Moreirense.

O técnico português encontra a formação madeirense na 17.ª e penúltima posição da tabela classificativa, com sete pontos somados em 11 jornadas, fruto de seis derrotas, quatro empates e uma vitória, com apenas mais um ponto do que o lanterna-vermelha Santa Clara.