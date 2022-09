Oficial: Tiago Lenho é o novo diretor desportivo do Marítimo

Exercia as mesmas funções no Gil Vicente.

Agora é oficial. Confirmando a notícia avançada por O JOGO em tempo oportuno, Tiago Lenho, 34 anos, é o novo diretor desportivo do Marítimo, anunciou esta sexta-feira o emblema insular.

O antigo diretor desportivo do Gil Vicente chegou na manhã desta sexta-feira à Madeira, tendo já conhecido os cantos à nova casa, na companhia do presidente, Rui Fontes.

Enquanto Tiago Lenho foi diretor desportivo do clube de Barcelos, o clube realizou encaixes avultados, com as transferências, por exemplo, de Samuel Lino (para o Atlético de Madrid), Kritciuk (para o Zenit) e do treinador Ricardo Soares.

Tiago Lenho ficou ainda ligado ao apuramento inédito do clube para as competições europeias, nomeadamente a Conference League.