Oficial: Makaridze está de regresso ao futebol português

Guardião reforça Marítimo, o seu quinto clube no futebol português. Reencontra José Gomes, com quem já tinha trabalhado no Almería, no Ponferradina e no Rio Ave

Giorgi Makaridze é o mais recente reforço do Marítimo. O clube madeirense oficializou a chegada do guarda-redes georgiano, nesta quarta-feira.

Makaridze, de 32 anos, que, em Portugal, já tinha representado Feirense, Rio Ave, Vitória de Setúbal e Moreirense, regressa ao campeonato luso, depois de duas épocas e meia em Espanha.

José Gomes reencontra, assim, o guardião, com quem já trabalhou no Rio Ave, no Almería e no Ponferradina.