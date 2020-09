Oficial: Jean Irmer é reforço do Marítimo

Marítimo oficializou contratação do médio Jean Irmer.

O médio defensivo Jean Irmer foi esta terça-feira oficializado pelo Marítimo, da I liga portuguesa, tornando-se na oitava contratação do clube madeirense para a temporada 2020/21.

"Sinto-me muito feliz e motivado. Como falei ao presidente (Carlos Pereira), não é uma aposta que eu estou a fazer, mas sim uma certeza. Vir para um clube como este e poder demonstrar o meu trabalho é uma grande oportunidade", enalteceu o atleta brasileiro de 25 anos.

O futebolista que embarca, com as cores do Marítimo, na primeira experiência na Europa, chega do Vitoria da Bahia, da série B brasileira, onde esteve cedido a título de empréstimo pelo Corinthians de São Paulo, tendo disputado, este ano, 18 partidas oficiais e apontado um golo.

"Vir para a Europa, pela primeira vez, é viver um sonho de criança, mas principalmente dar um pontapé inicial para grandes coisas na minha carreira", afirmou em declarações à televisão do clube maritimista.

A mais recente contratação dos "verde rubros" acredita que a sua adaptação será rápida, pois, já conhece alguns atletas do plantel insular.

"Tem alguns jogadores que estão atualmente no plantel que eu já conheço, como o Getterson, Marcelo Hermes, Cláudio Winck e Joel, os dois últimos de jogar contra. Acho que me vou ambientar rápido", afirmou.

O novo "trinco" dos "leões do Almirante Reis", descreve-se como um atleta "aguerrido", com muita "vontade e entrega."

"Vontade e entrega nunca falta, sou um trinco mais aguerrido, agressivo na marcação e que também se apresenta para o jogo", sublinhou o jogador que assinou contrato válido por duas épocas.

"Acho que o Marítimo tem muita história e merece viver coisas grandes, espero ajudar com isso", frisou o novo discípulo de Lito Vidigal.