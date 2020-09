Oficial: Cláudio Winck é reforço do Marítimo

O lateral-direito foi apresentado oficialmente como reforço do Marítimo.

O lateral-direito Cláudio Winck foi esta segunda-feira apresentado oficialmente como reforço do Marítimo para a época 2020/21, tornando-se na sétima contratação do clube da I liga portuguesa para esta temporada.

"Sou um lateral ofensivo, gosto de atacar bastante, mas também tenho cuidado na parte defensiva. Gosto de ser equilibrado", afirmou o atleta à televisão do clube madeirense.

O brasileiro de 26 anos, oriundo do Vasco da Gama, foi formado no Grémio e posteriormente no Internacional, contando com uma breve passagem pelos italianos Hellas Verona em 2016, a título de empréstimo, cedido pelo clube de Porto Alegre.

"O futebol europeu é muito difícil, mas eu espero conseguir mostrar o meu futebol e dar muitas alegrias aos adeptos", frisou.

O novo "leão do Almirante Reis" já tem amigos no plantel madeirense e admitiu estar ansioso por começar a treinar com a equipa maritimista.

"Conheço o Charles, jogámos juntos na seleção de base brasileira e também conheço o Getterson. As referências que me deram foram muito boas, estou ansioso por começar a treinar com o pessoal", afirmou.

Cláudio Winck junta-se a Fumu Tamuzo, Rafik Guitane, Rúben Macedo, Marcelo Hermes, Caio Secco e Ali Alipour na lista de novas contratações do Marítimo para a época 2020/21.