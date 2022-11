"O Vitória em casa é muito forte, mas hoje os seus adeptos estiveram muito calados..."

Declarações de João Henriques, treinador do Marítimo, após a derrota por 1-0 no terreno do V. Guimarães, este sábado.

Análise ao jogo: "Não tivemos [grandes ocasiões] e o Vitória também não, foi um jogo muito fechado, as equipas foram mais fortes no processo defensivo e o jogo foi desbloqueado por aquele remate fora da área. Depois, arriscámos mais e houve aquele remate ao poste do Anderson e uma ou outra situação para as duas equipas, mas houve poucas oportunidades. Quando cheguei, o Marítimo tinha bastantes golos sofridos e temos que começar por algum lado. Primeiro, quisemos sustentar algo que é decisivo para ganhar jogos, porque se sofremos cinco, temos que marcar seis. Na primeira parte, fomos muito agressivos, o Vitória não conseguia sair, mas faltou critério no último passe e tivemos más decisões. Não estamos ainda a conseguir fazer coisas que o contexto da tabela classificativa prejudica também, mas nos últimos jogos a equipa tem vindo a crescer e a fazer coisas boas, a preparar o próximo passo. Faltou-nos aquilo que o Tiago [Silva] fez. Podia ter acontecido golo em qualquer uma das balizas e quem teve mais critério ganhou. Já somos competitivos no jogo, vamos criando as nossas oportunidades."

Resultado injusto: "O resultado mais correto seria o empate, porque as equipas equivaleram-se. Se tivéssemos definido melhor algumas transições podíamos ter sido nós a fazer o golo, não fizemos, fez o adversário, que tem uma equipa boa e que em casa é muito forte, mas hoje os seus adeptos estiveram muito calados, sinal de que o Marítimo fez as coisas bem."