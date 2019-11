O perfil traçado e dois nomes apontados ao banco do Marítimo

Dois nomes começaram a circular na Madeira logo após a saída de Nuno Manta.

Nuno Manta Santos não resistiu aos maus resultados e o empate caseiro (1-1) na última jornada, diante o Portimonense, acabou por originar a rescisão amigável do contrato que era válido até ao final da presente temporada. A SAD maritimista está agora no mercado para encontrar o sucessor, que poderá ser anunciado ainda esta terça-feira . A escolha vai recair num técnico experiente e com currículo no principal escalão, segundo o perfil traçado a O JOGO, e especulações começaram de imediato. Os nomes de José Gomes e Daniel Ramos, que deixou boas recordações no clube e na massa adepta, eram os que circulavam ontem com mais força na Madeira.

No final da tarde de ontem, após a reunião entre Nuno Manta e Carlos Pereira, o treinador recorreu às suas redes sociais para explicar a saída. "Face ao que foi acontecendo ao longo destes meses, para não pensarem que eu seria o problema, demonstro aqui que sempre fui a solução. Venho por este meio comunicar que coloquei o meu lugar de técnico principal à disposição do presidente Carlos Pereira", podia ler-se na publicação. Mais tarde, o clube insular também emitiu um comunicado a confirmar a saída e agradeceu "a forma dedicada" com que o técnico "encarou o projeto Marítimo", enaltecendo ainda "a elevação com que encarou a hora da saída, colocando os interesses do clube à frente de muitos outros".

Nuno Manta Santos, de 41 anos, fez 15 jogos, com três vitórias, sete empates e cinco derrotas, tendo sido afastado da Taça de Portugal e da Taça da Liga.