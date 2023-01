"O Marítimo não merece estar onde está agora"

Makaridze promete dar o máximo para tirar Marítimo de lugares "que não merece".

O guarda-redes Giorgi Makaridze disse esta quarta-feira que vai dar o máximo para ajudar o Marítimo, penúltimo classificado da I Liga com o qual assinou contrato até 2024, a sair de lugares que "não merece estar".

"Vou dar o máximo e vou tentar ajudar, porque o clube não merece estar onde está agora. Todos juntos vamos conseguir fazer um bom campeonato", adiantou o sétimo reforço contratado pelos insulares desde novembro último, em declarações à comunicação do clube.

O guarda-redes, de 32 anos, admitiu ainda que já há algum tempo "que tinha esperança de assinar pelo Marítimo", emblema que classifica como "um grande clube" que já conhece.

O internacional pela Geórgia chega à Madeira após rescisão contratual com o Ponferradina - onde disputou sete partidas oficiais na II Liga espanhola -, equipa que José Gomes representava antes de suceder a João Henriques no comando técnico maritimista.

No Marítimo, o guarda-redes georgiano e o treinador natural de Matosinhos vão trabalhar juntos pela quarta vez nas suas carreiras. Primeiro, com as cores do Rio Ave na temporada 2018/19, seguindo-se o Almería na época 2020/21 e, na presente campanha, o Ponferradina, ambos no segundo escalão espanhol.

"Sinto-me bem com ele [José Gomes]. Já trabalhei com o mister em três clubes, Rio Ave, Almería e Ponferradina e conheço-o muito bem e ele a mim, e vou fazer tudo o que me disser", sublinhou a segunda contratação do Marítimo para a baliza, depois de Marcelo Carné.

Além dos dois guarda-redes, o Marítimo assegurou ainda a contratação dos avançados Léo Pereira e Brayan Riascos, do médio Val Soares e dos defesas Paulinho e René Santos.

No sentido inverso, saíram quatro atletas do clube insular: o avançado Joel Tagueu por empréstimo, Joel Soñora, Miguel Sousa e Clésio Baúque, após rescisão contratual.

Após 15 jornadas, o Marítimo segue no 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com 10 pontos, a dois do Gil Vicente, 16.º, e a três do Santa Clara, primeira equipa acima da zona de despromoção.