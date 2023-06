Carné decide em breve se continua no Marítimo. Guardião destacou-se em ano de despromoção, tem interessados, mas não descarta continuar, explicou a O JOGO

Marcelo Carné, guarda-redes do Marítimo, deverá resolver o futuro nos próximos dias. O guardião que os madeirenses contrataram em janeiro impressionou pela segurança, tem contrato até 2025, mas não esconde que tem sido alvo de algum interesse. "Tenho algumas sondagens e situações a definir com o clube. Acredito que esta semana devemos definir alguma coisa", explica o brasileiro a O JOGO.

Com 33 anos, o guardião que este ano se estreou na Europa assume grande apreço pelo insulares. "Gosto bastante do Marítimo, uma equipa grande e acredito bastante no projeto", aponta, admitindo que a restruturação que está a ser planeada será decisiva. "O clube está a reorganizar-se e preciso de entender onde me encaixo em tudo para poder ter uma preferência sobre a minha situação", fechou.