Novo presidente da SAD do Marítimo recorda jogo com Boavista: "É isso que eu espero deles"

João Luís, novo presidente da SAD, pediu união e compromisso aos jogadores, mostrando-se orgulhoso da exibição no Bessa

O novo presidente da SAD do Marítimo, João Luís, reuniu-se na terça-feira com o plantel, no complexo desportivo do clube, e pediu aos jogadores que continuem a honrar a camisola verde-rubra com entrega e paixão.

"Aquilo que eu defendo é a competência, a qualidade e a entrega. Já tive a oportunidade de falar à equipa e disse-lhes que no Bessa eles envolveram-se na defesa de um objetivo único, que é o Marítimo. E é isso que eu espero deles", afirmou, em declarações à Marítimo TV, onde também explicou que um dos seus objetivos será implementar uma filosofia positiva no clube, com união e compromisso generalizado.

"Todos trabalhamos em prol do clube e isso tem que ser notório no papel de cada um, desde o porteiro ao jogador que marca o golo", concluiu o presidente da SAD, antigo jogador dos maritimistas.