Declarações do treinador do Marítimo, Milton Mendes, após o empate com o Boavista, por 0-0.

Jogo: "Tivemos um primeiro tempo excelente, jogámos bem e envolvemos a equipa do Boavista. Tivemos um golo anulado, numa jogada muito bonita. A equipa mostrou maturidade no nosso estilo de jogo, posse de bola, movimentação e eles [Boavista] foram só uma vez à nossa baliza no primeiro tempo.".

Resultado: "Acredito que não quebramos a nossa invencibilidade, até porque empatamos e temos um ponto a mais. Normalmente, só damos valor ao ponto quando perdemos.".

Boavista: "O Boavista só perdeu um jogo fora de casa, e em todos esteve a ganhar, mas depois a equipa da casa empatou. Estamos a falar de bons jogadores, uma boa equipa.".

Objetivo: "O nosso objetivo é sempre ganhar, mas hoje encontrámos um adversário forte, com uma boa defesa o que nos dificultou bastante.".

Sobre Rafik Guitane não ser utilizado por Lito Vidigal: "O Lito é que fez este plantel juntamente com a direção. É um treinador com muitas qualidades, talvez na forma de jogo dele o Guitane não se encaixasse. Estamos perante um jogador com muita qualidade, mas que ainda não está no seu melhor, mas vai lá chegar.".