"No primeiro golo do FC Porto a bola não rola e tem de rolar"

Declarações do treinador Milton Mendes (Marítimo) após o jogo Marítimo - FC Porto (1-2), da 20.ª ronda da I Liga, disputada no Estádio do Marítimo.

Erro de arbitragem: "Sabíamos que o FC Porto vinha a querer aproveitar o seu bom momento e nós preparamos uma estratégia que conseguiu anulá-la. O Porto criou poucas oportunidades e o primeiro golo a bola não rola e vocês sabem que a bola tem de rolar para que o golo seja válido.

Falta antes do golo: "Empatámos bem e conseguimos manter o nosso equilíbrio defensivo e conseguimos anular o jogo deles. No segundo tempo sofremos o segundo golo de grande penalidade precedida de falta sobre o René Santos, mas antes disso tivemos duas oportunidades, uma que vai ao poste e a outra com o Alipour isolado na cara do guarda-redes."

Golo no minuto 90: "Tivemos a infelicidade, mais uma, de levar um golo em cima dos 90 minutos e isso deixa-nos bastante apreensivos, porque são sucessivos os momentos como este, de pequenas descontrações, mas a prova cabal está aí, os jogadores lutaram muito e trabalharam muito. Foi uma derrota muito dura, esperávamos melhor e trabalhámos para isso."