"No fim vamos todos festejar como se fosse uma Liga dos Campeões"

Paulinho, lateral do Marítimo

Redação com Lusa

Paulinho, defesa do Marítimo, está confiante para o play-off com o Estrela da Amadora.

O defesa Paulinho disse esta segunda-feira que o Marítimo está preparado para o play-off diante do Estrela da Amadora, realçando que a manutenção na I Liga de futebol "tem de ser festejada, como se fosse uma Liga dos Campeões".

"No fim vamos todos festejar, porque este ano a manutenção tem de ser muito festejada, como se fosse uma Liga dos Campeões, tendo em conta a época que o Marítimo teve", afirmou o lateral direito, sublinhando que o grupo "quer muito dar esta alegria aos adeptos, porque a época foi muito difícil para todos desde o início."

O defesa, que chegou à Madeira em novembro último, na condição de jogador livre, após não ter renovado com o Moreirense, descreve o lugar de play-off como "o mínimo dos mínimos", adiantando que a equipa tem de se "agarrar como se fossem os jogos pela vida".

"Estamos cientes dos jogos que vamos ter. Vão ser 180 minutos com o Estrela [da Amadora], duas finais que vão decidir a nossa vida, mas estamos preparados para disputá-las", sublinhou o futebolista de 31 anos, formado no FC Porto e que conta com passagens por Sporting de Braga, Desportivo de Chaves e Gil Vicente.

Apesar da época turbulenta, os verde rubros, que terminaram na 16.ª posição, com 26 pontos, a pior pontuação de sempre em 42 anos na I Liga portuguesa de futebol, foram o sexto clube com mais assistência ao longo da época, com uma média de 80% de ocupação.

"Os adeptos têm sido fantásticos. Os jogos em casa sempre com o estádio cheio. Sentimos o carinho deles mesmo que para eles também não tenha sido uma época fácil", adiantou Paulinho, lembrando a "importância da união entre jogadores e adeptos nesta reta final".

O primodivisionário Marítimo vai disputar o último lugar na edição 2023/24 da I Liga com o Estrela da Amadora, numa eliminatória a duas mãos, iniciando-se no terreno do terceiro classificado da II Liga em 3 de junho, às 20h00, estando a segunda mão marcada para 11 de junho, às 20h15, na Madeira.