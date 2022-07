"Neste momento, já vimos mais de 100 jogadores, temos um contratado"

Vasco Seabra confiante no sucesso do clube no mercado

Marítimo tem apenas um reforço confirmado, mas Vasco Seabra mostra-se tranquilo.

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, disse este sábado que está sereno com a ausência de contratações do emblema da I Liga, que apenas oficializou Rafael Brito, admitindo ainda a chegada de mais "cinco, seis jogadores".

"Ainda vão chegar mais cinco, seis jogadores. Acreditamos que a equipa vai crescer de nível e qualidade. Não temos problemas nenhuns em garantir essa serenidade, porque estamos no terceiro treino", adiantou aos jornalistas, no final do primeiro teste dos verdes rubros diante dos sub-23, que terminou empatado a duas bolas.

O técnico sublinhou ainda que falta mais de um mês para "competir a sério" e que os três primeiros treinos serviram para a equipa se juntar, apontando que ainda está "muita gente a faltar".

O defesa Zainadine e o extremo Clésio Baúque ainda não se encontram na região por estarem autorizados a gozar mais uns dias de férias devido aos compromissos pela seleção de Moçambique.

Já Victor Costa, André Vidigal, Diogo Mendes, Matheus Costa e Paulo Victor estão entregues ao departamento médico do emblema insular, mas devem voltar aos treinos nos próximos dias.

Vasco Seabra acredita que a linha defensiva e o meio campo "estão praticamente fechados" e que as opções para as restantes posições "vão acrescentar".

"A verdade é que o campeonato começa em 7 de agosto e falta mais de um mês para competirmos a sério e, portanto, vamos gradualmente trabalhando de trás para a frente e não temos dúvidas nenhumas que nos momentos certos vamos ter os acrescentos de qualidade que precisamos para a equipa chegar preparada", reforçou, garantindo que está sereno quanto à falta de opções no setor mais avançado.

O setor ofensivo maritimista é o que apresenta mais carências, após a saída de Alipour (Gil Vicente), Henrique Rafael (CSKA 1948, Bulgária) e Guitane (Reims, França), dados que não apoquentam o treinador natural de Paços de Ferreira.

O treinador, que assumiu na 12.ª jornada da época transata o comando técnico dos madeirenses, disse que já foram vistos mais de 100 jogadores e os "alvos estão identificados há muito tempo". "Neste momento, já vimos mais de 100 jogadores, temos um contratado e mais situações próximas de acontecer. O clube não está parado, está a trabalhar muito para que os maritimistas percebam que o plantel no final do mercado vai estar competitivo e capaz daquilo que são as exigências da competição", reforçou.

O técnico, que conseguiu a manutenção dos "leões do Almirante Reis' no escalão mais alto do futebol português, disse ainda que aquilo que sentiu nos últimos sete meses na Madeira "é que os maritimistas querem chegar ao estádio e sentir que aqueles atletas que lá estão defendem as cores "verde rubras"", afirmando que é esse o "perfil de jogador" que, juntamente com a direção, está à procura.

"Sabemos para onde queremos ir e temos de ter essa confiança entre todos para percebermos que não andamos ao sabor daquilo que são as urgências e o desassossego de ter de acrescentar só porque sim. Não queremos cometer erros de contratar e, passadas três semanas, dizer que afinal não era isso que queríamos", adiantou.

Apesar da época difícil e exigente que perspetiva, Vasco Seabra acredita que será construído "um plantel com qualidade e que vai trazer orgulho e felicidade ao que é pretendido".

"Aquilo que pretendemos é dar consistência ao que trouxemos do ano anterior. Queremos que o Marítimo seja cada vez mais dominador, uma equipa mais intensa, mais capaz de manter a consistência durante mais jogos e conseguir que o "caldeirão" nos faça vibrar, sentir e conseguir ainda mais pontos", destacou o treinador, de 38 anos, adiantando que é necessária para tal efeito uma equipa "com raça e uma vontade muito grande de pressionar e ter bola".