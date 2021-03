"Não pensei muito", diz Velázquez na apresentação pelo Marítimo

Técnico assume que a permanência é o objetivo e acredita que será possível concretizá-lo

Júlio Velázquez foi apesentado oficialmente como treinador do Marítimo e detalhou a confiança para o futuro. "Fico muito feliz por ter aceitado este desafio. É um clube e uma instituição com muita história. A situação da equipa não é boa, mas sou uma pessoa positiva. Conheço a Liga portuguesa e o Marítimo era uma equipa que acompanhava. Tem um bom plantel, com qualidade e ainda faltam 12 jogos e acredito que vamos conseguir o objetivo. Este sempre foi um contexto que gostei e valorizei para trabalhar. Quando recebi o convite não tive de pensar muito e chegámos rapidamente a acordo. Venho com muita ambição e energia, vamos olhar para cima", asseverou.

O espanhol de 39 anos encontra os insulares no último lugar da Liga, mas a apenas a um ponto de igualar clubes já fora da zona de descida. "O objetivo é conseguir a manutenção. Vamos focar-nos em cada jogo, a 100%, e ver como ficamos no final do campeonato. Estou convencido de que vamos conseguir a manutenção, caso contrário não estaria aqui. Temos matéria suficiente para conseguir o objetivo", assegurou o ex-técnico de Belenenses e V. Setúbal, revelando que teve "outros convites de Portugal e de outros países" e que analisou "o futebol de diferentes ligas" enquanto esteve parado.

Ainda não está estabelecido se o espanhol se estreia no dérbi da Madeira com o Nacional, mas está confirmado que Velázquez é o terceiro treinador dos insulares esta época, sucedendo a Milton Mendes, que ocupou o cargo interinamente após a saída de Lito Vidigal em dezembro.