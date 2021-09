Nacional aceitou pedido: Marítimo recebe Arouca na Choupana

Marítimo está impedido de treinar e jogar nos Barreiros depois da nota negativa dada o relvado nas receções ao Braga e FC Porto

O Marítimo, que viu recusada pela Comissão Técnica de Vistorias a utilização do estádio da Ribeira Brava, vai receber o Arouca na Choupana, habitual do rival madeirense, Nacional. O jogo, da quinta jornada da Liga Bwin, está agendada para 13 de setembro.

Recorde-se que o Marítimo está impedido de treinar e/ou jogar no Estádio dos Barreiros depois do relvado ter sido pontuado com nota 2 após o jogo com o FC Porto. O mesmo já sucedera na abertura da Liga Bwin, aquando da receção ao Braga.