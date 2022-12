Mudanças profundas no Marítimo: mais um nome na porta de saída

Matheus Costa pode voltar ao Brasil. Tagueu e Chucho Ramírez também devem sair e Riascos e Cassiano estão na porta de entrada.

O plantel do Marítimo vai ser alvo de uma profunda reestruturação no mercado de janeiro e, nesse sentido, a saída de Matheus Costa é um cenário muito provável. O defesa deverá voltar ao Brasil para representar um dos principais emblemas daquele país.

Matheus Costa acumula interessados nos seus serviços desde o ano passado, altura em que esteve para sair do clube insular, no entanto a Direção decidiu mantê-lo no plantel. De resto, a chegada de René Santos é demonstrativa da intenção de o Marítimo prescindir do defesa-central, autor de cinco golos na última época.

No ataque também há mexidas que estão a ser preparadas e que dizem respeito às saídas de Joel Tagueu e Chucho Ramírez, que serão colmatadas com as entradas de Riascos e ainda, muito possivelmente, de Cassiano, ex-Vizela. Kanu, avançado, voltou à equipa B.