Mudança do relvado do estádio dos Barreiros custa meio milhão de euros

Na última época, clube andou com a casa às costas e os adeptos foram agora ver as obras.

Desde que a nova Direção do Marítimo tomou posse foram implementadas estratégias para uma maior proximidade com os adeptos. Recentemente, estes foram até convidados a assistir às intervenções que estão a ser feitas no relvado dos Barreiros.

Rui Fontes explica esse convite. "É uma obra que está a custar 500 mil euros ao Marítimo, as pessoas têm de perceber por que razão aquilo custa tanto", começou por dizer, detalhando algumas das obras no relvado. "Tenho acompanhado as obras de drenagem, de colocação do novo sistema de rega e do novo relvado, e há dias estava a dizer que ninguém imagina o que existe por baixo do relvado. E pus-me a pensar, por que não mostrar aos sócios o relvado dos Barreiros?"

O dirigente faz questão de ter o Marítimo como um clube vivo. "Houve muita gente que veio ver a obra e isto dá aquilo que quero: a proximidade com os sócios. Não nos podemos focar só quando há futebol. Assim, os sócios participam na vida do clube", remata.