Milton Mendes, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

Treinador da formação insular fala ainda do rótulo de antijogo que foi atribuído à equipa anteriormente comandada por Lito Vidigal.

Primeira parte: "Na primeira parte estivemos bem, trocando a bola e percorrendo os setores e corredores, e até tivemos 55% de posse de bola, mas que, infelizmente, não se traduziu em golos."

Segunda parte: "No segundo tempo, conseguimos transformar o bom futebol em golos. Os jogadores são os protagonistas e têm colocado em prática a nossa ideia de jogo, com movimentação intensa e uma boa atmosfera dentro do balneário."

Duas vitórias consecutivas: "Estamos a disputar um campeonato difícil e hoje defrontámos um adversário complicado, bem treinado, mas soubemos tirar proveito das situações. Estas duas vitórias seguidas dão-nos segurança para podermos fazer algo muito bom. Nas derrotas não ficamos depressivos e nas vitórias não ficamos eufóricos."

Estilo de jogo preferido: "Sou fã e adepto do bom futebol, que jogue para a frente e faça as pessoas felizes. O rótulo que foi dado do antijogo aconteceu num jogo ou dois, mas eu acho que não é por aí."

Eventual saída de Rodrigo Pinho: "É nosso jogador e estamos muito felizes com ele. Quando janeiro chegar, se acontecer e for bom para ele e para o clube, vamos procurar soluções. Vamo-nos debruçar sobre as soluções e não sobre os problemas."