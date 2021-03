Milton Mendes e o último lugar do Marítimo: "Eu nasci nu e estou vestido"

Milton Mendes, treinador do Marítmo, falou à Sport TV no final da derrota, por 2-0, com o Moreirense na 22ª jornada da I Liga

Análise do jogo: "É sempre ruim perder e da forma que perdemos. Os jogadores não mereciam, nós não merecíamos, os nossos adeptos não mereciam, porque o nosso grupo trabalhou muito. Vocês viram o jogo: tivemos inúmeras oportunidades, tanto na primeira parte como na segunda. Movimentações, triangulações, remates... Uma série de oportunidades no segundo tempo na cara do guarda-redes e ele defendeu. E acredito que dessa forma a bola vai acabar por entrar a qualquer momento. Está demorando um pouco, mas a equipa nunca deixou de trabalhar. Os jogadores nunca deixaram de fazer o que é treinado, as movimentações. Mas, na hora de fazer o golo que era importante para nos dar tranquilidade, isso não tem acontecido".

Mudou o esquema durante o jogo: "Em termos desportivos, pode-se dizer que as coisas não estão a correr bem. Mas temos saúde para lutar. Temos força. E isso é que nos dá alento todos os dias em levantar, termos um Deus que nos acolhe, mas temos que fazer a nossa parte aqui na terra também. É isso que vamos tentar fazer, estamos tentando de todas as maneiras, tudo o que a gente pode estamos a fazer. Estamos a treinar bem e vocês estão a ver a entrega."

Motivação para seguir: "Você está falando para saber se eu quero sair? Pode perguntar... Lógico que sim [estou motivado]. Todos nós sabemos como é o futebol e todos sabemos como as coisas funcionam no futebol. Eu já disse que quero o bem do clube, não sou agarrado ao lugar, a única coisa que quero é que os jogadores e essa instituição não caiam. Isso é o mais importante. Eu sinto-me forte todos os dias para lutar. Eu nasci nu e estou vestido".