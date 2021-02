Milton Mendes e a lanterna-vermelha do Marítimo: "Não há mal que sempre dure..."

Milton Mendes, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

Treinador do clube insular projetou, esta sexta-feira, o duelo com Portimonense, relativo à 21.ª jornada da Liga NOS. Equipas estão separadas por dois pontos. Milton Mendes aproveitou para defender Rúben Macedo

O treinador Milton Mendes afirmou, esta sexta-feira, que a situação do lanterna-vermelha Marítimo na Liga NOS "vai melhorar" pois, afiançou o técnico insular, "não há mal que sempre dure", em projeção ao jogo da 21.ª jornada, diante do Portimonense.

"Têm acontecido alguns momentos que têm sido menos bons, mas volto a repetir: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, então as coisas vão melhorar", afirmou o técnico brasileiro sobre a atual posição do clube madeirense, último classificado do campeonato.

O Marítimo retomou, esta sexta-feira, as conferências de imprensa, após quase cinco meses, antes da saída de Lito Vidigal do comando técnico dos insulares. Milton Mendes, então treinador da formação de sub-23, ocupou o cargo vago à nona jornada.

Milton Mendes retira a pressão da visita a Portimão, defendendo que "todos os jogos são importantes" e que, apesar das sete derrotas consecutivas - seis para o campeonato e uma para a Taça de Portugal -, os verde rubros "têm tido as melhores oportunidades", no caso frente ao "Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Santa Clara."

"Antes do jogo do FC Porto pensávamos que um empate seria bom, após o jogo pensamos que perdemos mal, podíamos ter ganho", assumiu o timoneiro dos leões do Almirante Reis, referindo-se à receção aos dragões, na ronda anterior.

A partida terminou com a vitória do FC Porto, por 2-1, graças a uma grande penalidade sofrida perto do fim, cometida por Rúben Macedo, antigo jogador dos clube portuense, que foi alvo, inclusive, de muitas críticas. Milton Mendes defendeu a integridade do atleta.

"Ele é um jogador extraordinário e com bom caráter. Abominamos todos os comentários que coloquem em causa isso", declarou Milton Mendes, referindo-se às inúmeras críticas que Rúben Macedo, extremo maritimista que fez a formação no FC Porto, foi alvo após cometer a falta sobre Francisco Conceição, que originou a grande penalidade e consequente derrota ao "cair do pano".

O Marítimo, 18.º e último classificado, com 17 pontos, visita o Portimonense, que se encontra na 13.ª posição da tabela, com 19 pontos, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS, que se realiza no próximo domingo, às 15 horas.