Milton Mendes e a derrota com o FC Porto: "As melhores oportunidades foram nossas"

Técnico do Marítimo, em declarações à SportTV no final da partida no Funchal, mostrou-se confiante que o panorama vai melhorar.

Frustração: "A equipa luta muito, tínhamos a nossa estratégia, sabíamos que íamos sofrer muito. As melhores oportunidades foram nossas, tivemos uma contra o poste, outra no ressalto, mas não conseguimos concretizar. Os jogadores trabalharam muito, lutaram até à última gota de suor. Não há nada a apontar. Acredito que poderíamos ter vencido. A equipa demonstrou que está forte, é preciso ajustar alguns momentos cruciais. Com certeza, as coisas vão melhorar."

Estratégia: "Sabíamos que o FC Porto pressiona muito alto, tem construído os seus golos rapidamente, até esperava que pressionassem um pouco mais. Sabíamos que íamos sofrer. A nossa equipa lutou, encaixámos bem no jogo, estava tudo controlado. Tivemos duas oportunidades para fazer o golo e não fizemos. Esses jogadores têm sofrido muito, tem sido muito difícil para eles, mas desse jeito que enfrentámos o FC Porto, podemos vencer muitas vezes."

Confiança reforçada: "Temos uma relação extraordinária no balneário, com a direção. Estamos numa envolvência complicada, no último lugar. Temos tido alguns dissabores em momentos cruciais, mas não há mal que sempre duro nem mal que nunca acabe. Esperamos que a coisa mude e a equipa volte às vitórias."