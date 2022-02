Milson deixa o Marítimo e ruma a clube promovido à I Liga russa

Milson deixou de ser jogador do Marítimo ao cabo de quase quatro épocas

Redação com Lusa

Dianteiro natural de Angola, contratado em 2019, perdeu paulatinamente espaço no plantel insular. Ligação ao Nizhny Novgorod é de dois anos e meio (e mais um de opção)

O Marítimo chegou a acordo com os russos do Nizhny Novgorod para a transferência de Milson, confirmou, este sábado, à agência Lusa, o avançado angolano, que deixa o emblema insular ao fim de quase quatro temporadas.

O extremo de 22 anos foi transferido para a equipa russa, que ascendeu na presente temporada ao patamar mais alto do futebol do país, encontrando-se na 13.ª posição do campeonato, depois de disputadas 18 jornadas.

O jogador, que chegou à Madeira em 2019 para integrar as formações secundárias (equipa B e sub-23), estreou-se na I Liga em 10 de junho de 2020, na derrota tangencial (1-0) no Dragão, pelas mãos do técnico José Gomes, participando em 2019/20 em seis partidas no campeonato.

Milson foi mais utilizado em 2020/2021, contabilizando 23 jogos e um golo, enquanto na presente temporada apenas disputou um encontro no campeonato e outro na Taça da Liga, atuado com mais regularidade pela equipa B, onde disputou um total de 15 partidas no Campeonato de Portugal.

A duração do contrato com o Nizhny Novgorod é de dois anos e meio, com mais um de opção, segundo explicou à agência Lusa o jovem avançado, natural de Luanda.